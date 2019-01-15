Парламент Венесуели визнав Мадуро узурпатором

Фото: Ніколас Мадуро (flickr.com/Agencia de Noticias ANDES)

Парламентарії Венесуели вважають, що президентом країни повинен бути глава опозиції Хуан Гуайдо

Національна асамблея Венесуели схвалила заяву, в якій Ніколас Мадуро визнається узурпатором. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nacional.

Документ передбачає, що рішення і дії виконавчої влади будуть визнані недійсними.

За словами одного з депутатів, парламентарії керувалися 233 статтею конституції країни та вважають, що президентом країни має бути спікер парламенту Венесуели, глава опозиції Хуан Гуайдо.

У свою чергу агентство Reuters повідомило, що парламент країни, який перебуває під контролем опозиції, планує закликати ряд держав заморозити доступ уряду Мадуро до рахунків в зарубіжних банках

Зазначимо, телеканал CNN з посиланням на джерела повідомив, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість офіційного визнання Гуайдо, президентом цієї країни замість Мадуро, легітимність якого Вашингтон не визнає.

Крім того, Адміністрація Трампа розглядає можливість істотного посилення санкцій проти нафтового сектору Венесуели. За даними джерел телеканалу, один з варіантів включає повне ембарго США на закупівлю нафти у Венесуели, для якої ринок Сполучених Штатів традиційно є ключовим.

Нагадаємо, 10 січня Мадуро вступив на посаду президента Венесуели на 2019-2025 роки.