Фото: Ніколас Мадуро (flickr.com/Agencia de Noticias ANDES)

На церемонії не були присутні представники США, ЄС

Ніколас Мадуро вступив на посаду президента Венесуели на 2019-2025 роки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись ВПС.

На церемонії не були присутні представники США, ЄС і 13 країн в Латинській Америці, які не визнають легітимність виборів. Через конфлікт президента з Національною асамблеєю Мадуро дає присягу не перед парламентом, а в будівлі Верховного суду Венесуели.

Нагадаємо, контрольований опозицією Національні збори Венесуели оголосив другий президентський термін Ніколаса Мадуро нелегітимним.

Зазначимо, за даними ЦВК Венесуели Ніколас Мадуро виграв президентські вибори в травні 2018 року, набравши близько 70% голосів. Внаслідок цього наступні шість років - до 2025 року, він буде обіймати посаду президента. Це його другий президентський термін.

Додамо, що через недотримання мінімальних стандартів справжньої демократії визнавати результати голосування відмовилися США, а також Чилі та Аргентина.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США ввело санкції проти оточення Мадуро. Це 6 фізичних і трьох юридичних осіб. Обмеження введені проти Сілії Флорес - дружини глави держави, яка в 2012-2013 роках була генеральним прокурором країни. З чиновників під санкції також потрапили міністр оборони, чинний і колишній віце-президенти. Сам Мадуро перебуває під санкціями з 31 липня 2017 року.