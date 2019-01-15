ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Парламент Венесуэлы признал Мадуро узурпатором

Новости » Политика    15.01.2019 - 21:00
Парламент Венесуэлы признал Мадуро узурпатором
Фото: Николас Мадуро (flickr.com/Agencia de Noticias ANDES)

Парламентарии Венесуэлы считают, что президентом страны должен быть глава оппозиции Хуан Гуайдо

Национальная ассамблея Венесуэлы приняла заявление, в котором Николас Мадуро признается узурпатором. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nacional.

Документ предполагает, что решения и действия исполнительной власти будут признаны недействительными.

По словам одного из депутатов, парламентарии руководствовались 233 статьей конституции страны и считают, что президентом страны должен быть спикер парламента Венесуэлы, глава оппозиции Хуан Гуайдо.

В свою очередь агентство Reuters сообщило, что парламент страны, который находится под контролем оппозиции, планирует призвать ряд государств заморозить доступ правительства Мадуро к счетам в зарубежных банках

Отметим, телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трампа рассматривает возможность официального признания Гуайдо, президентом этой страны вместо Мадуро, легитимность которого Вашингтон не признает. 

Кроме того, Администрация Трампа рассматривает возможность существенного ужесточения санкций против нефтяного сектора Венесуэлы. По данным источников телеканала, один из вариантов включает полное эмбарго США на закупку нефти у Венесуэлы, для которой рынок Соединенных Штатов традиционно является ключевым.

Напомним, 10 января Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы на 2019-2025 годы. 

Венесуэла намерена продавать нефть за рубеж за криптовалюту В Венесуэле задержали главу оппозиционного парламента
Новости Украины ВенесуэлаНиколас Мадуро
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь