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У Європарламенті вимагають відставки генсека Єврокомісії

Новини » Політика    14.12.2018 - 12:06
У Європарламенті вимагають відставки генсека Єврокомісії
Фото: Мартін Сельмайр (flickr.com-hubertburdamedia)

Відповідну резолюцію підтримали понад 70% євродепутатів

У Європейському парламенті вчора, 13 грудня, прийняли резолюцію, у якій євродепутати вимагають відставки генерального секретаря Єврокомісії Мартіна Сельмайра. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Як зазначається, Європейський парламент прийняв резолюцію з більшістю 71%, яка вимагає відставки Сельмайра. Його призначення критикували на початку року.

Як відомо, Сельмайра називають "правою рукою" президента комісії Жана-Клода Юнкера. А швидке призначення на посаду генсека, на думку євродепутатів, відбувалося із порушенням внутрішніх правил та стандартів прозорості.

Висновки на підтвердження цього опублікувала у вересні омбудсмен Євросоюзу Емілі О'Рейлі.

"Сельмайр має піти у відставку з посади генерального секретаря", - йдеться у резолюції.

Депутати також закликають Комісію "прийняти нову процедуру призначення, що гарантує, що надалі дотримуватимуться найвищих стандартів прозорості, етики та верховенства права".

Нагадаємо, Єврокомісія призначила Мартіна Сельмайра новим генеральним секретарем 21 лютого 2018 року. 

РБК-Україна повідомляло, 12 грудня у Великій Британії під час внутрішньопартійного голосування консерваторів тільки 117 осіб проголосували за винесення вотуму недовіри британському прем'єру і лідеру Консервативної партії Терезі Мей, 200 висловилися проти. Тепер Мей має імунітет з винесення їй вотуму недовіри на найближчий рік.

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