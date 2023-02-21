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Румыния вызвала "на ковер" российского посла: что произошло

Новина українською →
Бухарест, Вторник 21 февраля 2023 14:54
Румыния вызвала "на ковер" российского посла: что произошло Фото: министр иностранных дел Румынии Богдан Аурску (GettyImage)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерство иностранных дел Румынии вызвали посла РФ. Это произошло из-за скандала с Российским центром культуры и науки в Бухаресте, который продвигает нарративы страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Румынии.

"По просьбе главы МИД Богдана Ауреску посол Российской Федерации в Бухаресте был вызван 21 февраля 2023 года в штаб-квартиру МАЭ на уровне государственного секретаря по стратегическим вопросам. Также было решено приостановить деятельность Российского центра культуры и науки в Бухаресте", - говорится в сообщении.

Как пояснили в румынском МИД, российскому послу было напомнено о неоднократных ситуациях, когда российский "Центр" сознательно участвовал в акциях искажения реальности и исторической правды.

Отмечено, что в последнее время, после полномасштабной войны РФ против Украины, "провокации усилились и приобрели новые акценты, особенно остроты".

То есть вместо того, чтобы выполнять свои функции, российский "Центр" превратился в инструмент пропаганды, дезинформации и оправдания военных преступлений Российской Федерации в Украине.

В связи с этим Румыния решила приостановить его деятельность на территории страны, это ограничение будет продолжаться как минимум до 20 августа 2023 года.

Напомним, недавно власти Румынии предложили Европейскому Союзу ввести дополнительные санкции против Российской Федерации.

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