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Відбір до ВККС: Україна максимально врахує пропозицію Венеційки щодо міжнародних експертів

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Україна, П'ятниця 25 червня 2021 15:26
Відбір до ВККС: Україна максимально врахує пропозицію Венеційки щодо міжнародних експертів Фото: замголови фракції СН Олександр Корнієнко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Замглави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що під час судової реформи Україна максимально врахує пропозицію Венеційської комісії щодо участі міжнародних експертів у відборі членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. За його словами, це єдиний спосіб додати цьому процесу суспільної довіри.

Про це повідомляє прес-служба партії СН.

"Наразі це єдиний спосіб додати цьому процесові довіри з боку суспільства і хоч якось краще, ніж до цього, гарантувати доброчесність тих, хто перевірятиме доброчесність суддів", - зазначив парламентар.

Він звернув увагу, що членів ВККС не можуть обирати та перевіряти на доброчесність лише судді - у суспільства виникатимуть підозри щодо кругової поруки у суддівському корпусі.

"Модель із залученням міжнародних експертів, запропонована Венеційською комісією - унікальна. Це і добре, і погано. Погано, тому що настільки ми дійшли краю, що нам кажуть: тільки так. Добре - тому що вона дозволить оперативно цю реформу реалізувати", - пояснив Корнієнко.

Нагадаємо, Верховній раді рекомендують передати Вищій раді правосуддя частину повноважень ВККС з добору суддів.

Як писало РБК-Україна, в березні минулого року анонсувалося, що фракція "Слуга народу" готує проект для розблокування роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Влітку 2020-го країни "Великої сімки" заявили, що готові висунути міжнародних експертів для створення незалежної ВККС у рамках судової реформи.

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Венецианская комиссия ВККС Олександр Корнієнко
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