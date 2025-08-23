ua en ru
Парламент Нидерландов отклонил признание Палестины и санкции против Израиля

Суббота 23 августа 2025 23:49
Парламент Нидерландов отклонил признание Палестины и санкции против Израиля Фото: Каспар Вельдкамп (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Парламент Нидерландов на заседании в субботу, 23 августа, отклонил предложение о признании Палестинского государства и санкционные меры против Израиля на фоне политического кризиса в правительстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как пишет издание, большинство депутатов поддержали призыв к правительству Израиля разрешить международным и национальным журналистам въезд в сектор Газа и к "максимальному давлению" на страны, которые поддерживают лидеров ХАМАС.

Отметим, что голосование состоялось после внезапной отставки министра иностранных дел Нидерландов Каспара Вельдкампа, который в пятницу вечером покинул пост в знак протеста против отказа правительства ввести более жесткие санкции против Израиля на фоне гуманитарного кризиса в Газе.

В тот же день свои мандаты также сложили его однопартийцы из центристской политической силы "Новый общественный договор" (NSC).

Признание Палестины странами Запада

В июле этого года президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах официально признать Палестину во время сентябрьской сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Его заявление вызвало острую реакцию Израиля - премьер-министр Беньямин Нетаньяху решительно осудил инициативу Парижа. Свое несогласие также выразили США, которые, в отличие от некоторых европейских союзников, открыто выступили против французского плана.

Палестина - это частично признанное государство на Ближнем Востоке, которое охватывает Западный берег реки Иордан и Сектор Газа. На сегодня ее суверенитет признают 139 из 193 стран-членов ООН.

К тому же 30 июля Франция инициировала создание международной коалиции в поддержку признания Палестины. К ней уже присоединились 15 государств.

