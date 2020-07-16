Рада звільнила голову Апарату парламенту

Фото: В'ячеслав Штучний (nrcu.gov.ua)

Штучного звільнили після 9 місяців роботи на цій посаді

Верховна рада України звільнила В'ячеслава Штучного з посади керівника парламентського Апарату парламенту. Рішення підтримали 307 народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна.

На парламентському засіданні 16 липня нардепи підтримали відповідний проект постанови №3850. Штучного звільнили у зв'язку з поданою ним заявою. У ній він вказав причину - призначення на посаду до іншого державного органу.

Апарат є внутрішнім допоміжним органом Верховної ради. До нього входять посадові, службові особи і технічний персонал, який займається організаційним, правовим, соціально-побутовим, аналітичним та іншими видами забезпечення діяльності парламенту, його структурних підрозділів і народних депутатів.

Нагадаємо, Вячеслав Штучний очолив Апарат Верховної ради у вересні 2019 року, до цього він був першим заступником начальника Управління державної охорони (УДО).

Відзначимо, на сьогоднішньому засіданні Ради голосувалися й інші кадрові питання, зокрема, новим головою Національного банку України призначили Кирила Шевченка, який очолював "Укргазбанк".