Парламент Молдовы одобрил новую Стратегию национальной безопасности

Парламент Республики Молдова одобрил проект постановления об утверждении Стратегии национальной безопасности. Это первый подобный документ с 2011 года, его поддержали 59 депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента.

Стратегия была инициирована президентом Молдовы Майей Санду. Документ призван "повысить способность государства предотвращать и противодействовать реализации рисков национальной безопасности, а также обеспечить процесс европейской интеграции и сотрудничества с государствами-партнерами".

Среди задач по повышению безопасности указаны три ключевые цели:

защита независимости и суверенитета Молдовы и обеспечение безопасности всех граждан;

создание сильного государства, которое уважают;

присоединение к Европейскому Союзу, где гарантируется мир.

Для достижения этих целей, стратегия предусматривает следующие направления и меры:

укрепление сектора обороны и безопасности;

прогресс в деле мирного воссоединения страны;

развитие безопасного партнерства с наиболее развитыми и процветающими демократическими странами мира;

усиление борьбы с коррупцией и создание мощных институтов для обеспечения применения закона;

борьба с дезинформацией;

вклад в региональную и международную безопасность, в том числе путем участия в международных миротворческих миссиях.

На сайте президента Майи Санду отмечается, что стратегия нацбезопасности Молдовы будет действовать шесть лет и станет основой для других инициатив в этой сфере.

"Документ определяет основные угрозы и предлагает решения для эффективного противодействия им. Сегодня мы имеем две основные угрозы национальной безопасности: агрессивная политика Российской Федерации против нашей страны и против мира в целом, а также укоренившаяся коррупция в Молдове", - отметила Санду.

Влияние России на ситуацию в Молдове

На протяжении года пророссийская партия "Шор" в Молдове организовывала протесты с целью свергнуть действующее правительство и требовала импичмента президента Майи Санду. В июне 2023 года Конституционный суд Молдовы запретил деятельность политсилы.

По данным Института изучения войны, Россия пытается расшатать ситуацию в Молдове. Цель Кремля - отвлечь международное внимание от войны в Украине.

В октябре 2023 года в Молдове заблокировали доступ к 22 пропагандистским телеканалам РФ.

В то же время на днях Майя Санду не исключила, что Молдова и Россия могут улучшить отношения, даже если при власти в Кремле будет находиться диктатор Владимир Путин.

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