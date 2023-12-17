ua en ru
Вс, 17 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Парламент Молдовы одобрил новую Стратегию национальной безопасности

Кишинев, Воскресенье 17 декабря 2023 03:52
UA EN RU
Парламент Молдовы одобрил новую Стратегию национальной безопасности Фото: парламент Молдовы одобрил Стратегию национальной безопасности (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Парламент Республики Молдова одобрил проект постановления об утверждении Стратегии национальной безопасности. Это первый подобный документ с 2011 года, его поддержали 59 депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента.

Стратегия была инициирована президентом Молдовы Майей Санду. Документ призван "повысить способность государства предотвращать и противодействовать реализации рисков национальной безопасности, а также обеспечить процесс европейской интеграции и сотрудничества с государствами-партнерами".

Среди задач по повышению безопасности указаны три ключевые цели:

  • защита независимости и суверенитета Молдовы и обеспечение безопасности всех граждан;
  • создание сильного государства, которое уважают;
  • присоединение к Европейскому Союзу, где гарантируется мир.

Для достижения этих целей, стратегия предусматривает следующие направления и меры:

  • укрепление сектора обороны и безопасности;
  • прогресс в деле мирного воссоединения страны;
  • развитие безопасного партнерства с наиболее развитыми и процветающими демократическими странами мира;
  • усиление борьбы с коррупцией и создание мощных институтов для обеспечения применения закона;
  • борьба с дезинформацией;
  • вклад в региональную и международную безопасность, в том числе путем участия в международных миротворческих миссиях.

На сайте президента Майи Санду отмечается, что стратегия нацбезопасности Молдовы будет действовать шесть лет и станет основой для других инициатив в этой сфере.

"Документ определяет основные угрозы и предлагает решения для эффективного противодействия им. Сегодня мы имеем две основные угрозы национальной безопасности: агрессивная политика Российской Федерации против нашей страны и против мира в целом, а также укоренившаяся коррупция в Молдове", - отметила Санду.

Влияние России на ситуацию в Молдове

На протяжении года пророссийская партия "Шор" в Молдове организовывала протесты с целью свергнуть действующее правительство и требовала импичмента президента Майи Санду. В июне 2023 года Конституционный суд Молдовы запретил деятельность политсилы.

По данным Института изучения войны, Россия пытается расшатать ситуацию в Молдове. Цель Кремля - отвлечь международное внимание от войны в Украине.

В октябре 2023 года в Молдове заблокировали доступ к 22 пропагандистским телеканалам РФ.

В то же время на днях Майя Санду не исключила, что Молдова и Россия могут улучшить отношения, даже если при власти в Кремле будет находиться диктатор Владимир Путин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдова Майя Санду
NEWS
Об этом уже договорились. Зеленский намекнул на новые поставки ПВО в Украину
Об этом уже договорились. Зеленский намекнул на новые поставки ПВО в Украину
DAILY
Валютные качели или НБУ против Минфина: кто победит в борьбе за курс и бюджет
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Валютные качели или НБУ против Минфина: кто победит в борьбе за курс и бюджет