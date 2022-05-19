Парламент Канади визнав геноцидом депортацію кримських татар

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посла України в Канаді Юлії Ковалів.

Тепер 18 травня щороку в Канаді відзначатиметься як День пам'яті депортації кримських татар.

"Щойно Палата громад Канади одноголосно схвалила резолюцію про визнання масової депортації радянським режимом кримських татар у 1944 році актом геноциду", - заявила Ковалів.

Про таке рішення повідомив у Twitter і народний депутат Рустем Умеров.

Нагадаємо, депортація кримських татар визнана геноцидом в Україні, Латвії та Литві. У 2019 році таку ініціативу схвалив комітет з міжнародних справ парламенту Канади.

Відзначимо, в кінці квітня парламент Канади одноголосно визнав дії Росії щодо українців геноцидом.

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