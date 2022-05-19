Парламент Канады признал геноцидом депортацию крымских татар

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посла Украины в Канаде Юлии Ковалив.

Теперь 18 мая каждый год в Канаде будет отмечаться как День памяти депортации крымских татар.

"Только что Палата общин Канады единогласно одобрила резолюцию о признании массовой депортации советским режимом крымских татар в 1944 году актом геноцида", - заявила Ковалив.

О таком решении сообщил в Twitter и народный депутат Рустем Умеров.

Напомним, депортация крымских татар признана геноцидом в Украине, Латвии и Литве. В 2019 году такую инициативу одобрил комитет по международнім делам парламента Канады.

Отметим, в конце апреля парламент Канады единогласно признал действия России в отношении украинцев геноцидом.

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