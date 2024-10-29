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Парламент Израиля запретил миссию ООН по делам палестинцев за причастность к терроризму

Израиль, Вторник 29 октября 2024 08:49
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Парламент Израиля запретил миссию ООН по делам палестинцев за причастность к терроризму Фото Израиль запретил миссию ООН по делам палестинцев за терроризм (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Парламент Израиля одобрил закон, который фактически запрещает БАПОР, агентству ООН по делам палестинских беженцев и их потомков, работать на территории Израиля. Был отменен обмен нотами 1967 года, являющийся основой его деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Израиль заявляет, что более 10% сотрудников БАПОР в секторе Газа связаны с террором, и что образовательные учреждения под эгидой организации постоянно разжигают ненависть к Израилю и прославляют террор.

В феврале Армия обороны Израиля раскрыла существование подземного центра обработки данных ХАМАС прямо под штаб-квартирой БАПОР в секторе Газа. Армия обороны Израиля также неоднократно наносила удары по командным центрам ХАМАС и боевикам, скрывающимся в школах БАПОР.

Эта мера является одним из двух законопроектов, выдвинутых законодателями для ограничения деятельности БАПОР. Другой законопроект запретит государственным органам иметь какие-либо контакты с БАПОР, что фактически серьезно ограничит его деятельность в секторе Газа и на Западном берегу.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что принятие законопроектов станет "катастрофой", а вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель недавно предупредил, что это "будет иметь катастрофические последствия".

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин также выразили обеспокоенность по поводу законопроектов, заявив, что "принятие таких ограничений разрушит гуманитарную помощь в секторе Газа", а также предоставление "жизненно важных" услуг в Восточном Иерусалиме.

Обоснование запрета

В интервью The Times of Israel депутат Кнессета от партии "Ликуд" Боаз Бисмут, автор законопроекта, заявил, что "нет никаких оснований для того, чтобы БАПОР функционировало в Израиле. При всем уважении, мы суверенная страна, и мы можем иметь дело со своими гражданами".

Иерусалим, утверждал он, предоставляет беспрецедентные объемы гуманитарной помощи в Газу, и "если мы сделаем это в Газе после 7 октября, вы ожидаете, что мы не будем оказывать услуги" жителям Восточного Иерусалима?

"Напротив, [Израиль] не только предоставит услуги, но и предоставит лучшие услуги", чем БАПОР, заявил он. "И я думаю, что если бы госсекретарь был депутатом Кнессета в Ликуде 7 октября, он бы тоже это сделал".

Напомним, в ООН признали, что девять сотрудников агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) могли быть причастными к нападению боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

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