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ООН признала, что сотрудники ее агентства могли участвовать в нападении ХАМАС на Израиль

Понедельник 05 августа 2024 21:53
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ООН признала, что сотрудники ее агентства могли участвовать в нападении ХАМАС на Израиль Иллюстративное фото: сотрудники БАПОР могли быть боевиками ХАМАС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Девять сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) могли быть причастными к нападению боевиков ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года.

Об этом сказано в заявлении Управления служб внутреннего надзора ООН, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

В Управлении заявили, что завершили расследование в отношении 19 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам, которых подозревали в участии в нападении ХАМАС на Израиль.

По итогам расследования выяснилось, что в девяти случаях "полученные доказательства указывают на то, что сотрудники БАПОР могли быть причастны к вооруженным нападениям 7 октября 2023 года".

"Работа этих лиц будет прекращена в интересах Агентства", - сказано в заявлении.

При этом в девяти других случаях доказательства причастности к нападению были недостаточными, а в одном случае доказательств не было.

Что предшествовало

Напомним, в январе Reuters писало, что Израиль обвинил 190 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам в похищениях и убийствах израильтян во время нападения ХАМАС в 2023 году.

Одного из них Израиль подозревал в участии в нападении на приграничную деревню Беери. Десятая часть жителей населенного пункта была убита.

К слову, недавно в Иране был ликвидирован лидер ХАМАС Исмаил Хания. Иранские власти обвиняют в этом Израиль, хотя в Тель-Авиве этого не подтверждают. Более детально об убийстве Хании - в материале РБК-Украина.

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ООН ХАМАС Израиль
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