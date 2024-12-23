В Италии правительство поддержало продление поставок оружия Украине

Итальянское правительство поддержало продление разрешения на поставки Украине военной помощи. Для продолжения поставок оружия нужно разрешение парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Правительство поддержало декрет, который содержит "срочные положения о продлении разрешения на передачу военных машин, материалов и оборудования правительственным органам Украины". Для продления военной помощи все еще понадобится разрешение парламента Италии. Стоит заметить, что разрешение на поставки вооружения Украине из Италии действует до конца 2024 года.