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В Италии правительство поддержало продление поставок оружия Украине

Рим, Понедельник 23 декабря 2024 22:38
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В Италии правительство поддержало продление поставок оружия Украине Фото: Джорджа Мелони, премьер Италии (flickr by eda_dfae)
Автор: Иван Носальский

Итальянское правительство поддержало продление разрешения на поставки Украине военной помощи. Для продолжения поставок оружия нужно разрешение парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Правительство поддержало декрет, который содержит "срочные положения о продлении разрешения на передачу военных машин, материалов и оборудования правительственным органам Украины".

Для продления военной помощи все еще понадобится разрешение парламента Италии.

Стоит заметить, что разрешение на поставки вооружения Украине из Италии действует до конца 2024 года.

Помощь от Италии

Напомним, Италия помогает Украине с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов.

Власти Италии уже несколько раз продлевали разрешение на поставки Украине военной помощи.

Также 16 декабря стало известно, что правительство Италии одобрило уже 10-й пакет военной помощи Украине.

Примечательно, что конкретный список вооружений, которые Италия предоставит Украине в рамках нового пакета помощи, остается конфиденциальным.

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