Парламент Ирана одобрил разрыв с МАГАТЭ, - СМИ

Парламент Ирана принял законопроект о приостановлении сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя президиума парламента Алиреза Салими, которое цитируют иранские СМИ.
По его словам, на заседании были одобрены "общие положения" законопроекта о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ.
Он пояснил, что инспекторы агентства не смогут въезжать в Иран для проведения проверок, если не будет гарантирована безопасность ядерных объектов и мирной ядерной деятельности страны.
Кроме того, визиты сотрудников МАГАТЭ должны получить одобрение Высшего совета национальной безопасности Ирана.
Ранее комитет по нацбезопасности парламента Ирана одобрил общие принципы законопроекта, призванного полностью остановить сотрудничество Тегерана с органом ООН.
Перед тем глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси потребовал от Ирана сообщать агентству о любом перемещении ядерных материалов внутри страны.
22 июня Соединенные Штаты ударили по трем ядерным объектам на территории Ирана. Речь идет об объектах, расположенных в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Иранская сторона заявила, что заблаговременно эвакуировала все эти объекты, поэтому в результате ударов якобы не понесла никаких потерь. По их словам, все ядерные материалы были вывезены еще до атаки.
Кроме того, Тегеран обвинил США в грубом нарушении Устава ООН, норм международного права и Договора о нераспространении ядерного оружия. Иран назвал обстрелянные объекты исключительно мирными ядерными установками и пригрозил Вашингтону "вечными последствиями".
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