Парламент Ирана одобрил разрыв с МАГАТЭ, - СМИ

Ранее комитет по нацбезопасности парламента Ирана одобрил общие принципы законопроекта, призванного полностью остановить сотрудничество Тегерана с органом ООН.

Перед тем глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси потребовал от Ирана сообщать агентству о любом перемещении ядерных материалов внутри страны.

Отношения Ирана и США

22 июня Соединенные Штаты ударили по трем ядерным объектам на территории Ирана. Речь идет об объектах, расположенных в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Иранская сторона заявила, что заблаговременно эвакуировала все эти объекты, поэтому в результате ударов якобы не понесла никаких потерь. По их словам, все ядерные материалы были вывезены еще до атаки.

Кроме того, Тегеран обвинил США в грубом нарушении Устава ООН, норм международного права и Договора о нераспространении ядерного оружия. Иран назвал обстрелянные объекты исключительно мирными ядерными установками и пригрозил Вашингтону "вечными последствиями".

Подробнее о том, как была осуществлена атака на Иран и что известно об этой операции - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.