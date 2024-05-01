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В Европарламенте призвали лишить Грузию статуса кандидата на членство в ЕС

Среда 01 мая 2024 16:12
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В Европарламенте призвали лишить Грузию статуса кандидата на членство в ЕС Фото: в Европарламенте призвали лишить Грузию статуса кандидата на членство в ЕС (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Грузию необходимо лишить статуса кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС) из-за применения насилия против протестующих в Тбилиси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт евродепутата Виолы фон Крамон.

Как отметила евродепутат, насилие против протестующих нуждается в конкретных последствиях.

В частности, она предлагает:

  • остановить финансирование проектов;
  • ввести санкции против Бидзины Иванишвили, основателя правящей партии "Грузинская мечта";
  • запретить въезд в ЕС депутатам, поддерживавшим законопроект о "иноагентах".

Протесты в Грузии

В Грузии продолжаются протесты из-за законопроекта об "иноагентах". Лишь недавно грузинский парламент поддержал документ в первом чтении, что вызвало резкую реакцию со стороны общественности, ЕС и НАТО. Официальные лица отмечали, что ответный шаг со стороны Тбилиси станет угрозой на его пути к евроинтеграции.

Вчера, 30 апреля, протесты переросли в стычки с правоохранителями в результате которых 6 полицейских были ранены. В частности, задержано более 60 граждан.

Комментируя применение силы правоохранителями, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике Жозеп Боррель заявил об осуждении, а также призвал Тбилиси обеспечить право на мирные собрания для своих граждан.

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