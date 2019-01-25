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Парламент Греції підтримав перейменування Македонії

Новини » Політика    25.01.2019 - 15:59
Парламент Греції підтримав перейменування Македонії
Фото: парламент Греції (flickr.com psyberartist)

Тепер країна буде називатися Республіка Північна Македонія

Парламент Греції під час засідання 25 січня ратифікував угоду про зміну назви Македонії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

Як зазначається, рішення підтримали 153 депутатів, тоді як проти висловилися 146 депутатів. Для того, щоб угоду ратифікували, необхідно щонайменше 151 голос. 

Тепер Республіка Македонія буде перейменована на Республіку Північну Македонію. Це припинить суперечку з Грецією, яка триває з 1991 року, оскільки Греція має одноіменну провінцію, яка в давні часи була колискою імперії Александра Македонського.

Раніше РБК-Україна писало, що парламент Греції переніс голосування про ратифікацію угоди з Македонією про зміну назви з 24 на 25 січня січня. Це зробили, щоб продовжити час дебатів.

РБК-Україна писала, що у Афінах під час масових безпорядків і протестів, які виникли через голосування парламенту по зміні назви Македонії, поліція Греції затримала щонайменше 133 людини. 

Нагадаємо, 11 січня парламент Македонії ухвалив поправки до конституції, які дозволяють провести перейменування країни. Однак це рішення повинен був схвалити парламент Греції.

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