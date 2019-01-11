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Македонський парламент підтримав ініціативу про перейменування країни

Новини » Політика    11.01.2019 - 20:59
Македонський парламент підтримав ініціативу про перейменування країни
Фото: прапор Македонії (flickr.com/Santa Fe Relocation Services)

Заключним кроком на шляху реалізації угоди має стати його схвалення грецьким парламентом

Парламент Македонії ухвалив поправки до конституції, необхідні для перейменування країни. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Повідомляється, що 81 із 120 депутатів македонського парламенту проголосувала за поправки. Заключним кроком на шляху реалізації угоди має стати його схвалення грецьким парламентом. Щоб угода Заева і Ціпраса набула чинності, його повинні ратифікувати щонайменше 151 з 300 законодавців в Афінах.

Нагадаємо, 2 листопада уряд Македонії затвердив проект поправок до Конституції, якими передбачається зміна назви країни. Текст поправок був створений згідно з угодою з Грецією та рішенням парламенту, який двома третинами голосів дав згоду на внесення змін до Конституції.

У той же час прокуратура міста Скоп'є почала попереднє слідство проти глави Македонії Джорге Іванова через його відмову підписати закон про мови і договір з Грецією про зміну назви країни.

У разі затвердження зміни назви країни у парламенті Македонії, далі угоду має ратифікувати парламент Греції, щоб воно почало діяти.

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