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Парламент Греції сьогодні проголосує за угоду про назву Македонії

Новини » Політика    24.01.2019 - 09:03
Парламент Греції сьогодні проголосує за угоду про назву Македонії
Фото: прапор Греції (pixabay.com/caesar15a)

Голосування відбудеться пізно ввечері

Парламент Греції сьогодні, 24 січня, проведе голосування про ратифікацію угоди з Македонією про зміну назви балканської держави. Про це заявив спікер грецького парламенту Нікос Вутсис, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

Голосування відбудеться пізно ввечері.

Очікується, що парламент ратифікує угоду. Уряд прем'єр-міністра Алексіса Ціпраса заручилася підтримкою не менше 151 депутата в 300-місцевому парламенті.

Зазначимо, Республіку Македонія хочуть перейменувати в Республіку Північну Македонію, що дозволить припинити суперечку з Грецією, яка триває з 1991 року, оскільки Греція має однойменну провінцію, яка в давні часи була колискою імперії Олександра Македонського.

Нагадаємо, 11 січня парламент Македонії ухвалив поправки до конституції, які дозволяють провести перейменування країни. Однак це рішення вимагає схвалення парламенту Греції.

РБК-Україна повідомляло, що в Міністерстві закордонних справ (МЗС) Греції відреагували на коментар МЗС РФ щодо перейменування Македонії і попросили РФ не втручатися у внутрішні справи Греції".

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