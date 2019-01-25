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У Греції під час масових заворушень затримали 133 людини

Новини » Надзвичайні події    25.01.2019 - 07:50
У Греції під час масових заворушень затримали 133 людини
Фото: протест в Греції (Naftemporiki)

Поліція Греції застосувала силу до мітингувальників

У Афінах під час масових безпорядків і протестів поліція Греції затримала щонайменше 133 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Naftemporiki.

Протести відбулися біля парламенту країни. Поліція застосувала до мітингувальників силу і сльозогінний газ. Протести відбулися через угоду Афін зі Скоп'є про перейменування колишньої Югославської республіки Македонії.

З усіх затриманих поліція заарештувала 10 осіб за напад на представників влади. За даними поліції, мітингувальники почали закидати поліцейських бруківкою і пляшками. У відповідь ті застосували сльозогінний газ.

Очікується, що 25 січня вуличні протести в Афінах поновляться, оскільки в парламенті відбудеться голосування про угоду з Македонією про перейменування.

Відзначимо, в п'ятницю, 11 січня, парламент Македонії схвалив внесення поправок до конституції, якими передбачено зміну назви країни. Республіка Македонія стане Республікою Північна Македонія. Однак 20 січня в Афінах почалися протести проти перейменування Македонії.

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