У Греції перенесли голосування по Македонії

Фото: прапор Греції (pixabay.com/caesar15a)

Голосування проведуть завтра, 25 січня

Голосування в грецькому парламенті про ратифікацію угоди про зміну назви Македонії перенесли на п'ятницю 25 січня на 14:30. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

Як зазначається, рішення було прийняте після зустрічі спікерів парламенту та заступників спікерів, щоб продовжити час дебатів. Для того, щоб угоду ратифікували, необхідно щонайменше 152 голоси грецьких депутатів.

Також повідомляється, що близько 1500 співробітників поліції патрулюють столицю Греції Афіни перед початком демонстрацій проти ратифікації угоди.

Раніше РБК-Україна писало, що парламент Греції проведе голосування про ратифікацію угоди з Македонією про зміну назви пізно ввечері 24 січня.

Нагадаємо, 11 січня парламент Македонії ухвалив поправки до конституції, які дозволяють провести перейменування країни. Однак це рішення повинен схвалити парламент Греції.

Зазначимо, у випадку підтримки парламентом Греції, Республіка Македонія буде перейменована на Республіку Північну Македонію. Це припинить суперечку з Грецією, яка триває з 1991 року, оскільки Греція має одноіменну провінцію, яка в давні часи була колискою імперії Александра Македонського.