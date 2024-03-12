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Парламент Франции поддержал соглашение о гарантиях безопасности для Украины

Фото: парламент Франции поддержал соглашение о гарантиях безопасности для Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) поддержала французскую стратегию поддержки Украины и подписанное недавно соглашение о гарантиях безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Французские депутаты провели символическое голосование за заявление премьер-министра Франции Габриэля Атталя о стратегии в помощи нашей стране и гарантиях безопасности. 

В ходе выступления Атталь отметил, что Франция принципиально не исключает никаких вариантов помощи Украине. 

"Мы не ставим себе никаких ограничений перед лицом России, которая их не ставит. Воздержаться - значит уклониться от ответственности", - подчеркнул премьер. 

Также глава правительства напомнил о соглашении насчет гарантий безопасности для Украины, которое было подписано президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что документ является “частью коллективного подхода” для помощи нашей стране. 

Затем в Национальном собрании прошли дебаты и голосование за заявление Атталя. После выступления премьер-министра соглашение о поддержке Украины было поддержано большинством депутатов - 372 голоса "за" и 99 "против".

Что предшествовало

Напомним, во время визита в Европу в феврале этого года президент Владимир Зеленский подписал соглашение о гарантиях безопасности для Украины. 

Оно будет действовать 10 лет или до вступления Украины в Североатлантический альянс. 

Позже французские СМИ написали, что в парламенте Франции пройдут дебаты и голосование по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности с Украиной.

Оно имеет символический характер, поскольку ратификации не планировалось.

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