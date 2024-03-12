Парламент Франції підтримав угоду про гарантії безпеки для України

Французькі депутати провели символічне голосування за заяву прем'єр-міністра Франції Габріеля Атталя про стратегію допомоги нашій країні та гарантії безпеки.

Під час виступу Атталь зазначив, що Франція принципово не відкидає жодних варіантів допомоги Україні.

"Ми не ставимо собі жодних обмежень перед особою Росії, яка їх не ставить. Утриматися - значить ухилитися від відповідальності", - наголосив прем'єр.

Також глава уряду нагадав про угоду щодо гарантій безпеки для України, котра була підписана президентом Франції Еммануелем Макроном та президентом України Володимиром Зеленським. Він зазначив, що документ є "частиною колективного підходу" для допомоги нашій країні.

Потім у Національних зборах відбулися дебати та голосування за заяву Атталя. Після виступу прем'єр-міністра угода про підтримку України була підтримана більшістю депутатів - 372 голоси "за" та 99 "проти".

Що передувало

Нагадаємо, під час візиту до Європи у лютому цього року президент Володимир Зеленський підписав угоду щодо гарантій безпеки для України.

Вона діятиме 10 років або до вступу України до Північноатлантичного альянсу.

Пізніше французькі ЗМІ написали, що у парламенті Франції пройдуть дебати та голосування щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки з Україною.

Воно має символічний характер, оскільки ратифікацію не планувалося.