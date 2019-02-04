Парламент має розглянути закон про Єдиний держреєстр ветеранів

Фото: Ірина Геращенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Геращенко закликала нардепів розглянути низку законів щодо статусу ветеранів

Перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко закликала винести на розгляд парламенту низку законопроектів щодо статусу ветеранів. Про це вона сказала у ході погоджувальної ради парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, перший замголови закликала розглянути закон про створення Єдиного державного реєстру ветеранів.

"Я дуже прошу, щоб ми розглянули у першому читанні законопроект №9508 про Єдиний реєстр ветеранів", - повідомила Геращенко.

За її словами, проекти законів були запропоновані новоствореним Міністерством у справах ветеранів.

Нагадаємо, у Раду внесли законопроект №9508 "Про внесення змін до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо Єдиного державного реєстру ветеранів війни".

Законом пропонується визначити, що Єдиний реєстр ветеранів - це єдина державна інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, захисту і знеособлення інформації про ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, постраждалих учасників Революції гідності, членів сімей таких осіб та інших осіб, на яких поширюється чинність цього закону.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку грудня минулого року міністр у справах ветеранів Ірина Фріз анонсувала створення цього реєстру. Вона зазначала, що реєстр має упорядкувати діяльність міністерства.

Так, 22 листопада 2018-го парламент призначив Ірину Фріз міністром у справах ветеранів.