В Кабмине анонсировали создание единого госреестра ветеранов

Фото: Ирина Фриз (solydarnist.org)

Реестр должен упорядочить деятельность Министерства по делам ветеранов

Министр по делам ветеранов Ирина Фриз анонсировала создание единого государственного реестра ветеранов. Об этом она сказала в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Она подчеркнула, что реестр должен упорядочить деятельность министерства.

"Я бы хотела вас проинформировать, уважаемые коллеги, что одним из первых направлений на проектной основе будет создание Единого государственного реестра ветеранов, который упорядочит деятельность Министерства по делам ветеранов, а соответственно и даст возможность в этой сфере избавиться от любых коррупционных рисков для того, чтобы иметь как статистику, так и соответственно понимание, куда и какие льготы распределяются, и по каким потребностям", - отметила министр и добавила, что на этой базе будет создана онлайн-система е-ветеран.

Наживо з #ГодинаЗапитаньДоУряду: Одним з перших напрямків діяльності на проектній основі @Veterans_gov_ua буде створення єдиного державного реєстру ветеранів.#VeteransAffairsUA #MVAUA pic.twitter.com/lcGAnfKu5A — Міністерство у справах ветеранів (@Veterans_gov_ua) December 7, 2018

Напомним, 22 ноября Верховная рада Украины назначила Ирину Фриз министром по делам ветеранов. Кроме того, 28 ноября Кабинет министров Украины принял решение о создании Министерства по делам ветеранов. Как сообщалось, недавно созданную Госслужбу по делам ветеранов реорганизуют в министерство.