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Парламент Британії не підтримав проведення позачергових виборів

Новини » Політика    05.09.2019 - 09:16
Парламент Британії не підтримав проведення позачергових виборів
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

Джонсон пропонував провести позачергові парламентські вибори 15 жовтня

Палата громад Британії в середу, 4 вересня, не підтримала пропозицію прем'єр-міністра Бориса Джонсона щодо проведення позачергових парламентських виборів 15 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, ідею проведення позачергових виборів підтримали 298 британських парламентарів, ще 56 членів парламенту проголосували проти.

Крім того, 247 депутатів опозиційної Лейбористської партії утрималися від голосування, а їх лідер Джеремі Корбін напередодні заявив, що не підтримуватиме дострокові вибори.

Зазначається, що для схвалення пропозиції Джонсона було необхідно не менше 434 голосів, це дві третини від складу британського парламенту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що британський прем'єр Борис Джонсон планує провести позачергові парламентські вибори. Тоді ж Джонсон заявив, що внесе в парламент пропозицію провести позачергові вибори 15 жовтня.

Також РБК-Україна писало, що Палата громад Британії схвалила законопроект, яким зобов'язує британський уряд відтермінувати вихід Сполученого Королівства зі складу Європейського союзу (Brexit). Тепер даний законопроект повинна розглянути Палата лордів. Законопроект підтримали 327 парламентаріїв, проти висловилися 299.

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