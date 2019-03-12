Парламент Британії відхилив угоду Мей щодо Brexit

Проти угоди проголосував 391 депутат

Палата общин Британии 12 марта не поддержала новый вариант соглашения по выходу страны из Европейского союза. За соглашение проголосовали 242 депутата, против - 391, передает ВВС.

Накануне голосования представители Демократической юнионистской партии Северной Ирландии отказались поддержать соглашение. ВВС отмечает, что только с ними у консерваторов было возможно большинство в парламенте.

Также Евроскептики-консерваторы из группы European Research Group провели свою юридическую экспертизу документа и также остались недовольны.

Главный советник правительства по правовым вопросам Джеффри Кокс заявил, что в случае принятия соглашения "юридический риск остается неизменным".

Отметим, что осталось всего за 17 дней до даты официального выхода Британии из Евросоюза, однако у Лондона и Брюсселя до сих пор нет четко оговоренных условий соглашения.

Напомним, ранее парламентарии от правящей Консервативной партии призвали премьер-министра Великобритании Терезу Мэй перенести предстоящее 12 марта голосование в парламенте по соглашению об условиях выхода королевства из ЕС. В случае, если Мэй не договорится с ЕС, парламентарии предупредили, что Мэй ожидает очередное сокрушительное поражение с разницей не менее чем в сто голосов.

Добавим, что Мэй ранее заявила, что в случае отклонения парламентом ее варианта соглашения о Brexit выход Британии из Евросоюза может никогда не произойти.

Британия предложила Европейскому союзу в случае отсутствия сделки по выходу Британии из ЕС оформить тему гарантий прав европейских граждан, проживающих в стране, и британцев, живущих на территории ЕС, в виде отдельного соглашения.