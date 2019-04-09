Парламент Алжиру призначив тимчасового президента

Фото: Абделькадер Бенсалех (flickr.com/worldeconomicforum)

На цій посаді новий глава північноафриканської країни буде перебувати протягом наступних 90 днів

Парламент Алжиру тимчасово призначив главу верхньої палати Абделькадера Бенсалеха тимчасовим президентом країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На цьому посту новий глава північноафриканської країни буде перебувати протягом наступних 90 днів. За цей час Алжир у відповідності з конституцією має підготуватися до дострокових виборів президента.

Абделькадер Бенсалех змінив на посту президента Абдельазіз Бутефліка після його відставки.

Нагадаємо, Абдельазіз Бутефліка обіймав посаду президента протягом 20 років, з 1999 року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Алжиру Абдельазіза Бутефліка подав у відставку 2 квітня, після того як начальник генштабу Збройних сил Алжиру Ахмед Гаид Салах вимагав негайних конституційних процедур для відсторонення президента від посади.

Раніше заяву президента Алжиру Абдельазіза Бутефліка про намір оголосити про свою відставку з'явилося на тлі масових протестів в країні проти його п'ятого терміну при владі.

29 березня в Алжирі відбувся мільйонний протест проти 82-річного президента країни Абдельазіза Бутефліки. Тоді поліція почала розганяти присутніх на акцію з допомогою гумових куль, водометів і сльозогінного газу.