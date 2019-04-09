ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Парламент Алжиру призначив тимчасового президента

Новини » Політика    09.04.2019 - 15:15
Парламент Алжиру призначив тимчасового президента
Фото: Абделькадер Бенсалех (flickr.com/worldeconomicforum)

На цій посаді новий глава північноафриканської країни буде перебувати протягом наступних 90 днів

Парламент Алжиру тимчасово призначив главу верхньої палати Абделькадера Бенсалеха тимчасовим президентом країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На цьому посту новий глава північноафриканської країни буде перебувати протягом наступних 90 днів. За цей час Алжир у відповідності з конституцією має підготуватися до дострокових виборів президента.

Абделькадер Бенсалех змінив на посту президента Абдельазіз Бутефліка після його відставки.

Нагадаємо, Абдельазіз Бутефліка обіймав посаду президента протягом 20 років, з 1999 року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Алжиру Абдельазіза Бутефліка подав у відставку 2 квітня, після того як начальник генштабу Збройних сил Алжиру Ахмед Гаид Салах вимагав негайних конституційних процедур для відсторонення президента від посади.

Раніше заяву президента Алжиру Абдельазіза Бутефліка про намір оголосити про свою відставку з'явилося на тлі масових протестів в країні проти його п'ятого терміну при владі.

29 березня в Алжирі відбувся мільйонний протест проти 82-річного президента країни Абдельазіза Бутефліки. Тоді поліція почала розганяти присутніх на акцію з допомогою гумових куль, водометів і сльозогінного газу.

Президент Казахстану оголосив дострокові вибори Обраний новий президент Світового банку
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України АлжирПрезидент
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся