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Президент Алжиру готується до відставки, - Reuters

Новини » Політика    01.04.2019 - 06:21
Президент Алжиру готується до відставки, - Reuters
Фото: Абдель Азіз Бутефліка (twitter.com fanackmena)

Відставка пройде відповідно до 102 статті Конституції Алжиру

Президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка, проти п'ятого строку якого в країні проходять масові протести, має намір оголосити про свою відставку. Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на місцевий телеканал Ennahar TV.

Зазначено, що відставка відбудеться відповідно до 102 статті Конституції, яка передбачає, що президент може як сам скласти свої повноваження, так і бути визнаним нездатним виконувати свої обов'язки за станом здоров'я. За даними джерела телеканалу, Бутефліка може піти у відставку вже у вівторок, 2 квітня.

Додамо, Бутефліка займає пост президента Алжиру з 1999 року, в лютому 2018-го в країні почалися масові демонстрації проти влади, демонстранти виступали проти рішення глави держави балотуватися на п'ятий президентський строк.

Нагадаємо, 29 березня на мільйонному мітингу в Алжирі поліція застосувала гумові кулі. Так, правоохоронці почали розганяти присутніх на акції протесту проти 82-річного президента країни Бутефліки за допомогою гумових куль, водометів і сльозогінного газу.

Як писало РБК-Україна раніше, в Алжирі перенесли вибори президента після масових протестів. Зазначалося, що Бутефліка переніс вибори у відповідь на наполегливу вимогу народу. У той же час міністр закордонних справ Алжиру Рамтан Ламамра заявив, що вони хочуть "суттєвого оновлення політичної системи Алжиру, в якій з'являться нові обличчя, в тому числі жінки і молодь".

Додамо, прем'єр-міністр Алжиру після масових протестних акцій почав проводити консультації для формування нового уряду країни.

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