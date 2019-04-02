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Президент Алжиру подав у відставку

Новини » Політика    02.04.2019 - 23:33
Президент Алжиру подав у відставку
Фото: Абдельазіз Бутефліка (Getty Images)

Напередодні начальник генштабу Збройних сил Алжиру вимагав негайних конституційних процедур для усунення президента

Президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка у вівторок, 2 квітня, подав у відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За інформацією агентства, Бутефліка подав у відставку, після того як начальник генштабу Збройних сил Алжиру Ахмед Гаид Салах вимагав негайних конституційних процедур для відсторонення президента від посади.

Раніше з'явилося повідомлення, що президент Алжиру Бутефліка прийняв рішення піти зі своєї посади до закінчення терміну повноважень, але до свого відходу має намір прийняти ряд важливих рішень, які забезпечать безперервність функціонування інститутів влади в перехідний період.

Тоді повідомили, що Бутефліка піде у відставку до 28 квітня, коли закінчується його президентський мандат.

Абдельазіз Бутефліка обіймав посаду президента протягом 20 років, з 1999 року.

Нагадаємо, раніше заяву президента Алжиру Абдельазіза Бутефліка про намір оголосити про свою відставку з'явилося на тлі масових протестів в країні проти його п'ятого терміну при владі.

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