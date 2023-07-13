Без парка Пушкина и сквера Чкалова. В Киеве переименовали еще 14 объектов

В Киеве переименовали еще 14 городских объектов, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами. В частности, теперь в столице нет парка Пушкина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.
В Шевченковском районе переименовали:
В Дарницком районе:
В Деснянском районе:
В Днепровском районе:
В Оболонском районе:
После начала полномасштабной войны в Украине остро встал вопрос переименования улиц, парков, скверов и т.п., названных в честь российских государственных деятелей.
В Украине существует большое количество выдающихся людей, поэтому государство начало менять старые названия объектов.
К примеру, недавно в Киеве переименовали площадь Льва Толстого и бульвар Перова.
Тем временем в Харькове парк Горького получил название Центральный парк культуры и отдыха.
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