Без парку Пушкіна та скверу Чкалова. У Києві перейменували ще 14 об'єктів

У Києві перейменували ще 14 міських об’єктів, назви яких пов’язані з Росією та її сателітами. Зокрема, тепер у столиці немає парку Пушкіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.
У Шевченківському районі перейменували:
У Дарницькому районі:
У Деснянському районі:
У Дніпровському районі:
В Оболонському районі:
Після початку повномасштабної війни в Україну гостро постало питання перейменування вулиць, парків, скверів тощо, що були названі на честь російських державних діячів та митців.
В Україні існує велика кількість видатних людей, тож держава почала змінювати старі назви об'єктів.
Наприклад, нещодавно у Києві перейменували площу Льва Толстого та бульвар Перова.
Тим часом у Харкові парк Горького отримав назву Центральний парк культури і відпочинку.
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