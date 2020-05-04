ru
ua

Парки, літні майданчики ресторанів і салони краси: Шмигаль розповів, що запрацює з 11 травня

Новини » Коронавірус   

Також відкриються магазини промтоварів, музеї, бібліотеки і деякі об'єкти сфери послуг

В рамках пом'якшення карантину в Україні з 11 травня запрацюють парки, літні майданчики ресторанів, салонів краси та інші об'єкти. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, з 11 травня відкриваються парки, сквери і зони відпочинку; перукарні, манікюрні і педикюрні салони, салони краси.

"Відповідно, при певних умовах, які будуть розроблені, які вже розроблені і будуть представлені Міністерством охорони здоров'я щодо дотримання протиепідемічних заходів у всіх сферах, які ми перераховуємо", - зазначив Шмигаль.

Також будуть відкриті літні майданчики кафе і ресторанів.

"Ми говоримо про те, що буде дозволена робота закладів громадського харчування на винос; робота літніх майданчиків кафе і ресторанів, розташованих під відкритим небом, в закладах, які зареєстровані як оператори потужностей", - підкреслив Шмигаль.

З 11 травня планується відкриття об'єктів оптової і роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, крім зон розваг та харчування, фудкортів, кінотеатрів, дитячих зон в ТРЦ.

Крім того, буде дозволена робота музеїв і бібліотек, тренування в командних видах спорту для професіоналів на закритих базах. Зможуть відновити роботу стоматологи, аудитори, адвокати, нотаріуси, сервіс побутової техніки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що карантин в Україні буде продовжено до 22 травня.

Сьогодні мер Києва Віталій Кличко заявив, що Київська міська державна адміністрація планує дозволити продаж кави на винос. Остаточне рішення завтра повинна прийняти профільна комісія.

Тищенко повинен скласти депутатський мандат, - Лерос Мер Черкас відповів на погрози Авакова
Читати всі новини