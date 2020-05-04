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У Києві дозволять продавати каву на винос

Новини » Коронавірус     04.05.2020 - 13:32
У Києві дозволять продавати каву на винос
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Завтра комісія з надзвичайних ситуацій має схвалити роботу кав'ярень

Київська міська державна адміністрація планує дозволити продаж кави на винос в рамках пом'якшення карантину. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Як зазначив голова КМДА, відповідне рішення завтра повинна затвердити комісія з надзвичайних ситуацій Києва.

"Сьогодні спілкувався з підприємцями. Дозволити продавати каву на винос - це один з кроків першого етапу послаблень, що столиця представила раніше. Завтра комісія з надзвичайних ситуацій міста повинна прийняти рішення про це та про регламент роботи кафе. І тоді вони зможуть працювати вже на винос. З дотриманням всіх норм, правил безпеки та регламентів", - написав Кличко.

Нагадаємо, раніше в КМДА презентували план пом'якшення карантину. Так, у столиці на першому етапі, який почнеться 12 травня, відкриють продовольчі магазини, перукарні та салони краси, кафе (на винос), парки і сквери (для груп не більше двох осіб), автокинотеатры. Також буде дозволена робота тимчасових споруд із забороною споживання їжі та напоїв на місці, невеликих виробництв непродовольчих товарів та адвокатські та нотаріальні бюро.

Також РБК-Україна писало, що Кабмін в рамках ослаблення карантину в Україні дозволить відкрити літні майданчики закладів громадського харчування. Громадське харчування зможуть закривати з урахуванням ситуації на місцях.

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