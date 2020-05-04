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Парки, летние площадки ресторанов и салоны красоты: Шмыгаль рассказал, что заработает с 11 мая

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Также откроются магазины промтоваров, музеи, библиотеки и некоторые объекты сферы услуг

В рамках смягчения карантина в Украине с 11 мая заработают парки, летние площадки ресторанов, салоны красоты и другие объекты. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, с 11 мая открываются парки, скверы и зоны отдыха; парикмахерские, маникюрные и педикюрные салоны, салоны красоты.

"Естественно, при определенных условиях, которые будут разработаны, которые уже разработаны и будут представлены Министерством здравоохранения по соблюдению противоэпидемических мер во всех сферах, которые мы сегодня перечисляем", - отметил Шмыгаль.

Также будут открыты летние площадки кафе и ресторанов.

"Мы говорим о том, что будет разрешена работа заведений общественного питания на вынос; работа летних площадок кафе и ресторанов, расположенных под открытым небом, в заведениях, которые зарегистрированы как операторы мощностей", - подчеркнул Шмыгаль.

С 11 мая планируется открытие объектов оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами, кроме зон развлечений и питания, фудкортов, кинотеатров, детских зон в ТРЦ.

Кроме того, будет разрешена работа музеев и библиотек, тренировки в командных видах спорта для профессионалов на закрытых базах. Смогут возобновить работу стоматологи, аудиторы, адвокаты, нотариусы, сервис бытовой техники.

Напомним, ранее сообщалось, что карантин в Украине будет продлен до 22 мая.

Сегодня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киевская городская государственная администрация планирует разрешить продажу кофе на вынос. Окончательное решение завтра должна принять профильная комиссия.

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