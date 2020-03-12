Паризький Діснейленд скасував всі вуличні заходи через коронавірус

Фото: паризький Діснейленд (wikimedia.org)

Паради і шоу на відкритому повітрі скасовані до 16 квітня

Парк розваг Діснейленд e Парижі призупинив всі заходи на свіжому повітрі до 15 квітня у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу парку.

Адміністрація парку уточнила, що Діснейленд залишається відкритим, однак низка обмежень все ж таки будуть прийняті.

"Паризький Діснейленд відкритий і вітає всіх відвідувачів. Ми знаходимося в постійному контакті з французькою владою, і, відповідно до їх інструкцій, ми тимчасово скорегували деякі з наших дій і операцій до 15 квітня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Так, на місяць будуть припинені паради та шоу на відкритому повітрі. Також паризький Діснейленд вирішив скоригувати пропускну здатність парку відповідно до рекомендацій французької влади.

Зазначимо, щорічно парк Діснейленд в Парижі відвідують близько 15 млн осіб.

За даними Університету Джона Хопкінса, у Франції зафіксовано 2 284 випадки зараження коронавірусом COVID-19. Від інфекції померли 48 людей.

Також РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів розглядає можливість скасування авіасполучення з Францією у зв'язку з поширенням коронавірусу.