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Парижский Диснейленд отменил все уличные мероприятия из-за коронавируса

Новости » Происшествия     12.03.2020 - 16:20
Парижский Диснейленд отменил все уличные мероприятия из-за коронавируса
Фото: парижский Диснейленд (wikimedia.org)

Парады и шоу на открытом воздухе отменены до 16 апреля

Парк развлечений Диснейленд в Париже приостановил все мероприятия на свежем воздухе до 15 апреля в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парка.

Администрация парка уточнила, что Диснейленд остается открытым, однако ряд ограничений все же будут приняты.

"Парижский Диснейленд открыт и приветствует всех посетителей. Мы находимся в постоянном контакте с французскими властями, и, в соответствии с их инструкциями, мы временно скорректировали некоторые из наших действий и операций до 15 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

Так, на месяц будут приостановлены парады и шоу на открытом воздухе. Также парижский Диснейленд решил скорректировать пропускную способность парка в соответствии с рекомендациями французских властей.

Отметим, что ежегодно парк Диснейленд в Париже посещают около 15 млн человек.

По данным Университета Джона Хопкинса, во Франции зафиксировано 2 284 случая заражения коронавирусом COVID-19. От инфекции умерли 48 человек.

Также РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров рассматривает возможность отмены авиасообщения с Францией в связи с распространением коронавируса.

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