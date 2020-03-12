Кабмін розглядає обмеження авіасполучення з Францією та Німеччиною

Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)

Авіасполучення можуть обмежити з Німеччиною та Францією

Кабінет міністрів розглядає можливість обмеження авіасполучення з двома країнами Європейського союзу через небезпеку поширення коронавірусу COVID-19. Про це під час брифінгу заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Криклія, уряд може ухвалити рішення про обмеження авіасполучення з Німеччиною та Францією, де зафіксовано спалахи коронавірусу COVID-19.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська авіакомпанія МАУ скасує деякі авіарейси в 16 країн через коронавірус. Обмеження торкнуться авіасполучення з Італією, Швейцарією, Грецією, Німеччиною, Ізраїлем, Іспанією, Британією, Литвою, Азербайджаном, Туреччиною, Польщею, Угорщиною, Австрією, Чехією, Фінляндією та Данією.

Також РБК-Україна писало, що авіакомпанія SkyUp вирішила скоротити польотну програму до Італії та Ізраїлю у зв'язку зі спалахом коронавірусу. За деякими напрямками старт польотної програми переноситься на початок літа, а за деякими напрямками буде скорочено кількість рейсів.

Крім того, всі авіарейси до Італії та Ізраїлю скасувала угорська лоу-кост авіакомпанія Wizz Air. Рейси в Італію будуть скасовані з 10 березня по 3 квітня. Польоти в Ізраїль будуть припинені з 12 по 23 березня.