В Париже вынесли приговор молдаванам за граффити с гробами "солдат Франции в Украине"

Суд Парижа назначил штрафы семерым гражданам Молдовы за нанесение на здания граффити гробов с "французскими солдатами в Украине".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Actu.
Суд оправдал подсудимых по самому тяжкому пункту обвинения - "деморализация армии". Французская прокуратура настаивала на тюремном заключении по этой статье, однако защита успешно доказала ее неактуальность.
Суммы штрафов составляют от 1 до 10 тысяч евро:
Адвокаты Эммануэль де Динешен и Луи Глория выразили удовлетворение решением, отметив, что состав преступления о деморализации армии устарел еще со времен Алжирской войны.
По данным следствия, группа действовала в Париже с 18 по 20 июня 2024 года. Полиция задержала исполнителей в октябре прошлого года на месте преступления около половины второго ночи: один человек рисовал через трафарет пустой гроб с надписью "Stop the death now!" (Остановите смерть сейчас!), другой - следил за обстановкой.
Аналогичные рисунки, в частности изображение гроба с авиационными крыльями и подписью "Des Mirage pour l'Ukraine" ("Mirage для Украины"), были обнаружены на зданиях информагентства AFP, редакции газеты Le Figaro и в других районах города.
Задержанные признались, что за каждые сутки такой "работы" получали по 100 евро. Заказчиком акции считают Александра Григоренко, который является сторонником пророссийской партии SOR. По версии следствия, именно он нанял исполнителей и координировал их действия в Париже.
Напомним, Россия активно использует инструменты дезинформации. В частности, вражеские дроны сбрасывали на Сумщине и Черниговщине поддельные купюры с призывами сдавать координаты украинских позиций и обращениями к свержению власти.
Ранее РФ пыталась переложить на Украину ответственность за загрязнение реки Днестр после собственного удара по Днестровской ГЭС. Пророссийские ресурсы в Молдове продвигали по меньшей мере три версии фейков, но ни одна из них не подтвердилась.