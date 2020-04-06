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У Франції ввели цифрове дозвіл на пересування

Новини » Коронавірус     06.04.2020 - 16:21
У Франції ввели цифрове дозвіл на пересування
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Французи зможуть завантажити відповідний дозвіл з допомогою цифрового додатки

Уряд Франції ввів цифровий дозвіл на пересування під час карантину через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Франції.

Повідомляється, що з понеділка, 6 квітня, цифровий дозвіл доступно для використання громадянами країни.

Відтепер французи зможуть завантажити відповідний дозвіл за допомогою цифрового додатка на свій смартфон.

У той же час, передає видання Le Figaro, глава МВС Франції Крістоф Кастанер закликав французів поважати загальний карантин.

Він також похвалив громадян за дисциплінованість.

"65 млн французів дотримуються карантину. Всього правоохоронці перевірили 8,2 мільйона французів і склали 480 тисяч адміністративних протоколів", - зазначив Кастанер.

За його словами, за дотриманням карантину стежать понад 160 тисяч правоохоронців.

Нагадаємо, 3 квітня число жертв коронавірусу у Франції за добу зросла відразу на 1355. Через коронавірус померли 884 людей в будинках престарілих та інших установах догляду за літніми людьми.

Крім того, у Франції десять пацієнтів дали свою згоду на дослідження препаратом, який повинен допомагати людям з важкими ускладненнями від коронавірусу. Лікарський препарат був зроблений на основі гемоглобіну морських хробаків і здатний доставляти в 40 разів більше кисню, ніж гемоглобін людини.

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