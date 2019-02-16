У Парижі затримали більше десяти протестувальників

Паризька поліція затримала 16 протестувальників

Французские правоохранители задержали в Париже более 10 демонстрантов, которые вышли сегодня, 16 февраля, на 14-ю волну акций протеста движения "желтых жилетов". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Как сообщается, в ходе столкновений между протестующими и правоохранителями возле Эспланады инвалидов в Париже были задержаны 16 человек.

Отмечается, что участие в 14-й волне акций протеста движения "желтых жилетов" во Франции уже приняли более 10 тысяч человек.

Напомним, сегодня во Франции началась 14-я волна антиправительственных протестов организованных движением "желтых жилетов". В Париже между протестующими и полицией возникли столкновения, в ходе которых стражи порядка применили слезоточивый газ.

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции вынесли приговоры около 1,8 тыс. участникам антиправительственных протестов движения "желтых жилетов". Еще 1400 протестующих ожидают вынесения приговора.

Как писало РБК-Украина, 9 февраля, во время 13-й волны антиправительственных протестов "желтых жилетов", в Париже правоохранители задержали 36 человек. Также во время акции между протестующими и правоохранителями произошли столкновения, в ходе которых полиция применила слезоточивый газ.

Добавим, Государственный совет Франции позволил полицейским использовать гранатометы, которые стреляют резиновыми пулями и снарядами, во время акций "желтых жилетов".