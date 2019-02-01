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Поліцейським у Франції дозволили стріляти на мітингах гумовими снарядами

Новини » Суспільство    01.02.2019 - 16:19
Поліцейським у Франції дозволили стріляти на мітингах гумовими снарядами
Фото: протести в Парижі (twitter.com/CGTNOfficial)

Суддя відхилив клопотання про заборону використання спеціальних гранатометів

Державна рада Франції відхилила вимогу заборонити поліцейським використовувати гранатомети (LBD), що стріляють гумовими кулями і снарядами, під час акцій "жовтих жилетів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ради.

Повідомляється, що суддя відхилив клопотання про заборону використання спеціальних гранатометів.

"Суддя Державної ради розглянув клопотання про заборону використання спеціальних гранатометів (LBD) під час демонстрацій "жовтих жилетів". Суддя відхилив ці запити", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що використання LBD строго регламентовано внутрішнім поліцейським кодексом безпеки. За словами судді, використання цієї зброї під час мітингів призвело до травм, іноді дуже серйозним. При цьому не завжди можна було з'ясувати, наскільки воно було правомірно. Однак суддя не виявив намірів влади не дотримуватися кодексу безпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що французька поліція в Парижі розігнала учасників демонстрації "жовтих жилетах", застосувавши сльозогінний газ.

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