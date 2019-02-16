У Франції поновилися протести "жовтих жилетів"

Фото: протести у Парижі (AP)

У Парижі відбулися сутички з поліцією

У суботу, 16 лютого, у Франції розпочалася 14-а хвиля антиурядових акцій протесту руху "жовтих жилетів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Як повідомляється, у Парижі "жовті жилети" перекрили Єлисейські поля. У 5-му окрузі міста виникли сутички між протестувальниками та працівниками паризької поліції. Щоб розігнати агресивних учасників акції правоохоронці використали сльозогінний газ.

Крім Парижу акції протесту відбуваються в Нанті, Марселі, Тулузі, Бордо та інших містах Франції.

У Нанті в антиурядовому протесті беруть участь щонайменше 1,3 тис. "жовтих жилетів".

Gilets jaunes: des affrontements éclatent entre manifestants et forces de l'ordre à Paris pic.twitter.com/Y2tszCX0za — BFMTV (@BFMTV) February 16, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Франції винесли вироки близько 1,8 тис. учасникам антиурядових протестів руху "жовтих жилетів". Ще 1400 протестувальників очікують на винесення вироку.

Як писало РБК-Україна, 9 лютого, під час 13-ї хвилі антиурядових протестів "жовтих жилетів", у Парижі правоохоронці затримали 36 осіб. Також під час акції між протестувальниками та правоохоронцями виникли сутички, в ході яких поліція застосувала сльозогінний газ.

Додамо, у Франції поліцейським дозволили стріляти на мітингах гумовими набоями. Державна рада Франції відхилила вимогу заборонити поліцейським використовувати гранатомети (LBD), що стріляють гумовими кулями і снарядами, під час акцій "жовтих жилетів".