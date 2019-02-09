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У Парижі поліція застосувала газ проти "жовтих жилетів"

Новини » Надзвичайні події    09.02.2019 - 15:26
У Парижі поліція застосувала газ проти "жовтих жилетів"
Фото: протести у Парижі (AP)

Правоохоронці затримали 10 демонстрантів

У суботу, 9 лютого, у Парижі (Франція) під час 13-ї антиурядової акції протесту руху "жовтих жилетів" правоохоронці застосували сльозогінний газ проти демонстрантів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомляється, поблизу Єлисейських полів між учасниками руху "жовтих жилетів" та паризькою поліцією почалися сутички. Щоб розігнати протестувальників правоохоронці застосували сльозогінний газ. 

За данимими поліції, в ході сутичок було затримано 10 учасників протесту. Двоє затриманих були поранені. Один з поранених втратив руку намагаючись кинути у правоохоронців гранату.

Зазначається, що сьогодні учасники антиурядової акції протесту "жовтих жилетів" пройшли маршем від будівлі Національних зборів до Ейфелевої вежі.

Нагадаємо, вчора, 8 лютого, учасники руху "жовтих жилетів" анонсували нові акції протесту у різних містах Франції. Зокрема були анонсовані протести у Бордо, Марселі та Монпельє.

Як писало РБК-Україна, у вівторок, 5 лютого, близько 30 тис. людей взяли участь в об'єднаній маніфестації профспілки "Загальна конфедерація праці" і руху "жовтих жилетів", згідно з оцінками організаторів.

Додамо, минулої суботи, 2 лютого, у Франції відбулася нова хвиля антиурядових акцій "жовтих жилетів", які хочуть утримати тиск на уряд президента Еммануеля Макрона. Після цього французькі ЗМІ повідомили, що поліція затримала 30 учасників руху "жовтих жилетів".

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