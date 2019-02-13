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У Франції винесли вироки 1800 учасникам протестів "жовтих жилетів"

Новини » Політика    13.02.2019 - 14:30
У Франції винесли вироки 1800 учасникам протестів "жовтих жилетів"
Фото: протести "жовтих жилетів" у Франції (twitter.com/KareemN96)

Прем'єр-міністр Франції засудив протести у Франції

Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп заявив, що близько 1800 учасникам протестів руху "жовтих жилетів" у Франції винесли вироки. Ще 1400 протестувальників очікують на винесення вироку, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.

Прем'єр черговий раз засудив протести у Франції.

Нагадаємо, 9 лютого під час масових протестів у Парижі поліція затримала 36 людей. Також під час акції протесту руху "жовтих жилетів" виникли сутички між поліцією та демонстрантами. Щоб розігнати протестувальників правоохоронці використали сльозогінний газ.

РБК-Україна повідомляло, що у Франції поліцейським дозволили стріляти на мітингах гумовими набоямиДержавна рада Франції відхилила вимогу заборонити поліцейським використовувати гранатомети (LBD), що стріляють гумовими кулями і снарядами, під час акцій "жовтих жилетів".

Відзначимо, що президент Еммануель Макрон розмірковує провести 26 травня у Франції референдум через протести "жовтих жилетів". 

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