У Парижі затримано 33 учасника руху "жовтих жилетів"

У Франції знову затримали протестувальників в ході акції "жовтих жилетів"

В Париже (Франция) на акциях протеста движения "желтых жилетов" задержали 33 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France Info.

Протесты в ряде городов Франции прошли в субботу, 2 марта. По данным МВД, всего во Франции в митингах приняли участие 39,3 тысяч человек.

Как сообщается, в Париже власти насчитали 4 тысячи протестующих. При этом сами "желтые жилеты" сообщили о более 92 тысячах участников митингов по всей стране.

Напомним, ранее сообщалось, что в субботу, 2 марта, в антиправительственных акциях протеста движения "желтых жилетов" во Франции приняли участие почти 40 тысяч человек.

Как писало РБК-Украина, 2 марта во Франции возобновились антиправительственные акции протеста организованные движением "желтых жилетов". Протестующие хотят показать, что они все еще мобилизованы против экономической политики правительства, которую они считают полезной только для богатых.

Добавим, на прошлой неделе в протестах "желтых жилетов" во Франции приняли участие 46 тысяч человек.