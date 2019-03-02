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У Франції поновилися протести "жовтих жилетів"

Новини » Суспільство    02.03.2019 - 15:17
У Франції поновилися протести "жовтих жилетів"
Фото: учасники руху "жовті жилети" (twitter.com/CBSNews)

Організатори заявили, що мають намір продовжувати тиск на уряд країни

В Парижі та в інших французьких містах розпочалась нова хвиля акцій протесту, які хочуть показати, що вони все ще мобілізовані проти економічної політики уряду, яку вони вважають корисною тільки для багатих. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Повідомляється, що у Парижі протестувальники зібрались біля Тріумфальної арки й планують маршем пройтись західними заможними кварталами столиці.

Організатори протесту заявили, що мають намір підтримувати тиск на уряд, бо двомісячна "велика дискусія", яка була ініційована президентом Франції Емануелем Макроном, щоб прості люди змогли висловити свої погляди на економічні та демократичні питання країни, має скінчитись вже цього місяця.

Також акції протесту мають відбутись в Марселі, Ліоні, Бордо, Ліллі та інших великих містах Франції.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що минулого тижня у протестах "жовтих жилетів" у Франції взяли участь 46 тис. осіб. Повідомляється, участь у  акціях протесту 23 лютого по всій Франції взяли щонайменше 46 тисяч осіб. У Парижі на вулиці вийшли 5,6 тисяч учасників руху "жовтих жилетів".

 

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