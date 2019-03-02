Кількість затриманих протестувальників у Франції перевищила 20

Фото: протести "жовтих жилетів" у Франції (twitter.com/KareemN96)

Участь в протестах по всій Франції беруть 5,6 тис. осіб

Французькі правоохоронці затримали у Парижі вже 17 учасників антиурядової акції протесту руху "жовтих жилетів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Як повідомляється, в результаті сутичок між протестувальниками та правоохоронцям були затримані щонайменше 17 "жовтих жилетів".

Крім того, ще 4 протестувальники були затримані у французькому місті Тулуза.

За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, наразі участь в антиурядовій акції протесту руху "жовтих жилетів" по всій країні беруть щонайменше 5,6 тисяч демонстрантів. Зокрема понад 1300 осіб вийшли сьогодні на вулиці Парижу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Парижі поліція затримала 9 осіб, які вийшли сьогодні, 2 березня, на 16-у хвилю антиурядових акцій протесту руху "жовтих жилетів". Крім того, у Нанті поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ.

Як писало РБК-Україна, сьогодні, 2 березня, у Франції поновилися антиурядові акції протесту організовані рухом "жовтих жилетів". Протестувальники хочуть показати, що вони все ще мобілізовані проти економічної політики уряду, яку вони вважають корисною тільки для багатих.

Додамо, минулого тижня у протестах "жовтих жилетів" у Франції взяли участь 46 тис. осіб. Повідомляється, що участь у акціях протесту 23 лютого по всій Франції взяли щонайменше 46 тисяч осіб. У Парижі на вулиці вийшли 5,6 тисяч учасників руху "жовтих жилетів".