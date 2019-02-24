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У протестах "жовтих жилетів" у Франції взяли участь 46 тис. осіб

Новини » Надзвичайні події    24.02.2019 - 10:53
У протестах "жовтих жилетів" у Франції взяли участь 46 тис. осіб
Фото: протести у Франції (AFP)

Майже 6 тисяч протестувальників вийшли вчора на вулиці Парижу

Вчора, 23 лютого, 46 тисяч французів вийшли на 15-у хвилю антиурядових акцій протесту руху "жовтих жилетів" відразу у декількох містах Франції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Як повідомляється, участь у вчорашніх акціях протесту по всій Франції взяли щонайменше 46 тисяч осіб. У Парижі на вулиці вийшли 5,6 тисяч учасників руху "жовтих жилетів".

Зазначається, що кількість протестувальників вчора була більшою, ніж тиждень тому, коли на вулиці Франції вийшли 41,5 тис. протестувальників, з яких 5 тисяч - у Парижі.

Нагадаємо, що вчора,  23 лютого, у Франції розпочалася 15-та хвиля антиурядових акцій протесту руху "жовтих жилетів". У Парижі декілька сотень протестувальників зібралися поблизу Тріумфальної арки, щоб влаштувати марш кварталами міста.

Як писало РБК-Україна, французькі правоохоронці затримали 44 учасника антиурядових акцій протесту руху "жовтих жилетів". У французькій столиці Парижі поліція затримала 14 протестувальників, ще щонайменше 15 учасників акції протесту "жовтих жилетів" були затримані у Ренні, з них 12 були заарештовані.

Пізніше стало відомо, що у Парижі поліція заарештувала 28 учасників руху "жовтих жилетів". В ході затримання двоє протестувальників отримали поранення.

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Новини України ФранціяпротестПарижЖовті жилети
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