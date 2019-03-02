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В протестах "жовтих жилетів" у Франції взяли участь майже 40 тис. осіб

Новини » Надзвичайні події    02.03.2019 - 21:31
В протестах "жовтих жилетів" у Франції взяли участь майже 40 тис. осіб
Фото: протести у Парижі (twitter.com/TvTemplar)

На вулиці Парижу сьогодні вийшли майже 4 тисячі демонстрантів

У суботу, 2 березня, в антиурядових акціях протесту руху "жовтих жилетів" у Франції взяли участь майже 40 тисяч осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Як повідомили в Міністерстві внутрішніх справ Франції, сьогодні на акції протесту руху "жовтих жилетів" по всій країні вийшли щонайменше 39,3 тис. демонстрантів. Зокрема маже 4 тисячі осіб протестували в Парижі.

Крім того, у Парижі правоохоронці затримали 33 протестувальників.

Зазначається, що кількість учасників протестів зменшилася у порівнянні з минулою суботою, коли на вулиці Франції вийшли понад 46,6 тис. протестувальників, зокрема 5,8 тис. в Парижі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що французькі правоохоронці затримали щонайменше 21 учасника руху "жовтих жилетів", які сьогодні вийшли на антиурядову акцію протесту. Зокрема 17 протестувальників були затримані в Парижі та четверо в Тулузі.

Як писало РБК-Україна, сьогодні, 2 березня, у Франції поновилися антиурядові акції протесту організовані рухом "жовтих жилетів". Протестувальники хочуть показати, що вони все ще мобілізовані проти економічної політики уряду, яку вони вважають корисною тільки для багатих.

Додамо, минулого тижня у протестах "жовтих жилетів" у Франції взяли участь 46 тис. осіб

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